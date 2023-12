Tanara ucisa de propriul frate dupa o disputa pe tema cadourilor de Craciun

Doi minori din SUA, Florida, au ajuns in spatele gratiilor dupa ce sora lor a fost impuscata si a murit in timpul unei dispute pentru cadourile de Craciun, transmite bbc. Din primele informatii, Abrielle Baldwin, in varsta de 23 de ani, a fost impuscata… [citeste mai departe]