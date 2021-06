Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a demisionat sambata pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul a sarutat in biroul sau o consiliera, transmit Reuters si AFP. 'Le datoram oamenilor care au sacrificat atat de multe in aceasta…

- Toata persoanele in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie vor primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 in toamna, in incercarea de a eradica virusul pana de Craciun, a anunțat publicația britanica The Times citata de agenția Reuters . Studii care vizeaza doua optiuni sunt deja in desfasurare,…

- Ioana Mihaila, propunerea Alianței USR PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. Anunțul liderilor Alianței Propunerea Alianței USR PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații este medicul Ioana Mihaila. In aceasta dimineața, decizia a fost luata de catre conducerea Alianței, dupa ce coaliția a…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…