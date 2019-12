Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a afirmat ca agențiile de rating vor revizui perspectiva ratingului Romaniei la negativa, și in primavara anului viitor, in contextul in care Guvernul și-a asumat un deficit de 4,3% pentru acest an, iar datele din strategia fiscala „se bat cap in cap”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca este nevoie de un mix de masuri pentru reducerea deficitului bugetar si a adaugat ca a discutat pe tema bugetului cu premierul Ludovic Orban, precum si cu ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am avut o discutie pentru pregatirea bugetului. Domnul premier…

- Florin Cițu a afirmat ca trecerea de la 24 la 16 ministere da un semnal ca este necesar un aparat de stat mai suplu, sugerand ca Guvernul Orban pregatește concedieri in sectorul public. "Nu poți ramane cu același aparat. Am spus inainte de a intra la guvernare ca vom avea un guvern suplu…

- Fostul președinte Traian Basescu analizeaza rectificarea bugetara a Guvernului PNL și remarca faptul ca ministrul Finanțelor, Florin Cițu, s-a comportat ca „Moș Craciun”, pentru primari. „PNDL –...

- Fostul președinte Traian Basescu analizeaza rectificarea bugetara a Guvernului PNL și remarca faptul ca ministrul Finanțelor, Florin Cițu, s-a comportat ca „Moș Craciun”, pentru primari. „PNDL –...

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la Antena 3, ca declarațiile ministrului Florin Cițu privind situația economica dezastruoasa in care s-ar afla Romania nu fac decat sa arate amatorismul și neputința Guvernului Orban.”Sunt chestiuni premergatoare a ceea ce se va…

- Florin Cițu (ministrul Finanțelor) a fost intrebat despre proiectul de buget lasat de Orlando Teodorovici. Liberalul a precizat ca acesta nu mai e de actualitate. „E un proiect de buget pentru 28 de ministere. Din pacate, sau din fericire pentru Romania, o sa avem 16 ministere. Deci va trebui…

- Iohannis a ales cea mai proasta varianta posibila pentru Romania. Este un proiect personal al lui Iohannis nascut mort. Are mai puțin de jumatate din voturile pe care le-a avut PSD cand a trecut moțiunea! Improvizație, amatorism și impostura! Prestații absolut neconvingatoare, bazate pe demagogie și…