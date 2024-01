Victor Grigorescu, fostul ministru al Energiei, și-a exprimat opinia intr-un articol publicat pe digi24.ro , in legatura cu dezvoltarea economiei romanești prin captarea și stocarea carbonului. Transformarea profunda a economiei romanești urmand calea decarbonarii și neutralitații climatice este esențiala și intrinsec legata de implementarea și integrarea tehnologiilor avansate de captare, transport și stocare geologica a carbonului, cunoscute sub numele de Carbon Capture and Storage (CCS), a scris Victor Grigorescu. ”Importanța CCS pentru tranziția energetica a Romaniei pe termen mediu și lung…