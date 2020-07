Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Organizatiei Municipale Iasi a PNL, deputatul Marius Bodea, a anunțat intr-o postare pe Facebook ca a devenit membru al USR. Bodea a parasit PNL dupa ce primarul PSD al orașului Iași a fost anunțat drept candidatul liberalilor pentru un nou mandat in 2020.

- Deputatul independent Marius Bodea cere primariei iesene sa renunte la plantarea de panselute si sa stabileasca investitiile prioritare in oras, in conditiile in care incasarile la bugetul local au scazut pe fondul crizei coronavirusului.

- "De astazi incepem montarea butonilor de delimitare a zonei de circulatie a tramvaielor pe Bulevardul Tutora. Sunt dispozitive cu alimentare solara, rezistente la trafic, vizibile si pe timp de zi si pe noapte. Astfel de dispozitive vor fi montate si in zona Tudor Vladimirescu si zona Dancu.", a anuntat…

- Deputatul independent Marius Bodea, fost lider al filialei Iasi a liberalilor pana luna trecuta, sustine ca la Iasi asistam la predarea PNL "intereselor meschine imobiliare ale PSD si samsarilor personali ai primarului Mihai Chirica“ si ca "o mana de oameni transforma PNL Iasi in remorca PSD-Chirica".

- Pentru prima data in 22 de ani, cat am fost membru al PNL Iasi, am asistat la predarea fara nicio opozitie a acestui mare partid liberal intereselor meschine imobiliare ale PSD si samsarilor imobiliari personali ai primarului Mihai Chirica. Cand un membru PNL, avand si functie reprezentativa politica…