Fostul latifundiar Adrian Porumboiu, cel mai mare proprietar roman de terenuri in urma cu 8 ani și cel mai important producator de grau la acea vreme din Romania, spune ca revine in afaceri și nu neaparat in agricultura, domeniu in care a pierdut o afacere de top in circumstanțe care și astazi, dupa ce au trecut ceva ani, par greu de deslușit. ‘’Cine v-a spus ca n-o iau de la capat sau ca n-am facut-o? Am luat-o de la capat, dar nu neaparat in agricultura” , s-a adresat Adrian Porumbou moderatorului de la emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea.net. Chiar daca nu a precizat despre…