- Moscova a declarat joi ca respecta decizia Serbiei de a-si retrage participarea de la exercitiile militare comune cu Rusia si Belarus, ce urmeaza sa aiba loc in cursul lunii in aceasta din urma tara, zguduita de proteste dupa alegerile prezidentiale controversate de la 9 august, transmite Reuters.Serbia…

- Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au relevat ''dovezi fara echivoc'' ca Navalnii a fost otravit cu Noviciok, mentioneaza purtatorul de cuvant Steffen Seibert intr-o declaratie transmisa prin e-mail. Citeste si Mii de persoane striga "Putin, bea…

- "Putin, bea un ceai!", au scandat manifestantii, referindu-se la circumstantele in care opozantul Aleksei Navalnii s-a simtit rau saptamana trecuta. Transferat in Germania, avocatul in varsta de 44 de ani si blogger anticoruptie a fost plasat intr-o coma indusa. Aleksei Navalnii este…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a comunicat joi ca a arestat in Siberia un membru al fortelor armate acuzat ca ar fi transmis secrete de stat Ucrainei, informeaza Reuters. Barbatul, membru al Fortelor de rachete strategice, a fost arestat in orasul siberian Barnaul, la circa 2.900 km…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Ivan Pavlov - avocatul care il reprezinta pe jurnalistul rus Ivan Safronov, arestat in urma cu o zi la Moscova pentru suspiciunea ca ar fi spionat pentru un stat membru NATO - a apreciat miercuri ca dosarul acestuia pare mai degraba fabricat, informeaza dpa. "Nu a fost prezentata nicio dovada" avocatilor…

- Procuratura rusa a cerut vineri șase ani de închisoare pentru o jurnalista rusa acuzata de „justificarea terorismului” din cauza unei cronici citite la radio, un proces care a stârnit indignare din partea organizațiilor pentru drepturile omului, potrivit AFP.Concret, Svetlanei…

- Rusia organizeaza, miercuri, parade militare in mai multe orase, inclusiv la Moscova si Sankt Petersburg, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la incheierea celui de la Doilea Razboi Mondial.Evenimentul a fost amanat de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus.