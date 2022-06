Fostul iubit al Alexandrei Stan a deschis prima școală de surf. Bogdan Stăruială este cel mai cunoscut surfer român Fostul iubit al Alexandrei Stan, Bogdan Staruiala și-a deschis propria școala de surf din Romania. Chiar daca, pe litoralul nostru, cele mai mari valuri sunt iarna, totuși pasiunea pentru acest sport l-a facut sa indure temperaturi scazute. Cel ce i-a fost confident sentimental și manager artistei și a facut-o sa treaca peste episodul dureros cu fostul impresar care a desfigurat-o, Bogdan Staruiala are o mare experiența ca surfer, fiind multiplu campion la Romania Surf Open. Bogdan s-a școlit pentru performanțele de a sta pe val pe plajele din vestul Europei, Asia dar și Pacific, in perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

