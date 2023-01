Fostul internațional brazilian Roberto Dinamite a murit la vârsta de 68 de ani Fostul internațional brazilian Roberto Dinamite, cel mai bun marcator din istoria campionatului brazilian, a murit la varsta de 68 de ani din cauza unui cancer intestinal, a confirmat duminica fostul sau club, Vasco da Gama. „Cu cel mai mare regret, Vasco da Gama a aflat ca Roberto Dinamite ne-a parasit in aceasta duminica. Carlos Roberto de Oliveira, alias Dinamite, a dedicat 29 din cei 68 de ani ai sai clubului, ca jucator și președinte. Odihnește-te in pace”, a scris pe Twitter clubul din Rio de Janeiro. E com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informacao que o #MaiorDeTodos… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

