Stiri pe aceeasi tema

- Kathy Hochul a depus juramintul marți, la scurt timp dupa miezul nopții, in condițiile in care demisia lui Andrew Cuomo devenise oficiala luni, la ora locala 23:59, potrivit postului NBC News. In virsta de 62 de ani, Kathy Hochul a depus juramintul in fata judecatoarei Janet DiFiore, in Capitoliul statului,…