Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in fotbalul mondial. Fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic a murit la varsta de 53 de ani. A fost starul echipei Lazio Roma și antrenorul celor de la Bologna. Fostul mare sportiv se lupta cu leucemia de cațiva ani. Fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic a murit „E o veste trista, foarte…

- Lumea fotbalului este in doliu. Legendarul Sinisa Mihajlovic a murit, vineri, la varsta de 53 de ani, informeaza Daily Mail. Fostul mare fotbalist sarb s-a stins intr-un spital din Roma. In iulie 2019, acesta anunțase ca sufera de leucemie, dar era optimist ca va ieși invingator. Fostul mare fotbalist…

- Sinisa Mihajlovic, fostul antrenor al celor de la Bologna, a murit la varsta de 53 de ani. Cauza decesului a fost leucemia. Fostul mare fotbalist sarb s-a stins intr-un spital din Roma. In iulie 2019, acesta anunțase ca sufera de leucemie și ca e gata sa lupte pana la capat. Voi invinge jucand ofensiv-Sinisa…

- Viktorija Mihajlovic, una dintre fiicele fostului antrenor al Bologniei, Sinișa Mihajlovic, și Pietro Pellegri, 21 de ani, atacant la Torino, și-au oficializat relația. Cei doi au anunțat ca s-au logodit. In ianuarie 2018, Pellegri semna cu AS Monaco pentru aproximativ 25 de milioane de euro, al doilea…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat joi seara ca un copil, practicant de fotbal, in varsta de 12 ani, a decedat in cursul zilei, la finalul antrenamentului. „Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie 2022, in județul Harghita. Aron Timar, un copil…

- Lui Aron Timar de la Lunca de Jos, Harghita, i s-a facut rau, a cazut și a murit. Decesul sau a fost anunțat de AJF Harghita și de Szekely Sport, iar președintele asociației județene l-a confirmat pentru GSP.ro. Un tanar de 12 ani care juca pentru Loki SC U12, echipa din Lunca de Jos, Harghita, care…

- Titi Nicolae, fost fotbalist important la Poli Timișoara, a incetat din viața astazi, la varsta de 61 de ani. Cu el in echipa, banațenii au inregistrat cateva rezultate notabile in anii '80. Fostul fotbalist al lui Poli a debutat in prima liga pe 13 octombrie 1960, intr-un meci pierdut de timișoreni…

- Clubul de fotbal Petrolul Ploiești a anunțat, vineri, ca fostul fotbalist Alexandru Vagner, de 33 de ani, a murit. Alexandru Vagner avea peste 100 de meciuri in prima liga de fotbal, disputate pentru Gloria Bistrita, FCM Targu Mures, FC Brasov si Concordia Chiajna. El a mai evoluat in cariera la FC…