Fostul fotbalist Koke, condamnat la șase ani de închisoare, după ce a recunoscut că a condus o rețea de trafic de droguri Sergio Contreras „Koke”, in varsta de 40 de ani, a recunoscut ca a condus o retea prin care se ducea marijuana in mai multe tari europene, informeaza L’Equipe, citat de News.ro.Fostul fotbalist spaniol a acceptat astfel o pedeapsa de sase ani de inchisoare, fara a avea dreptul la apel.In caz contrar, fotbalistul care a jucat la Olympique Marseille sau Sporting Lisabona risca o pedeapsa de16 ani de inchisoare.Rețeaua lui Sergio Contreras activa la nivel internațional, in toata Europa, și se ocupa in mod predominant de transporturile de marijuana și cocaina. Narcoticele erau ascunse in tiruri care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi hoți de buzunare romani care au calatorit in Marea Britanie in ciuda unui șir de condamnari in intreaga Europa și au furat smartphone-urile pariorilor in cafenelele și barurile din Manchester, au fost condamnați, scrie Daily Mail.Tatal a șapte copii, Ciprian Danila, de 28 de ani, și Vasile Bancuța,…

- Luni, 1 mai, Republica Moldova marcheaza oficial Ziua Internationala a Muncii, impreuna cu mai multe state din lume. Ziua este libera pentru angajați, astfel incat aceștia au beneficiat de o minivacanța de trei zile, transmite MOLDPRES. Printre tarile care sarbatoresc Ziua Muncii pe 1 mai se numara…

- Evenimentul va avea loc la in sala de evenimente a Stadionului Municipal Sibiu și se va desfașura intre orele 10:00 și 15:00 conform agendei anexate. Acest eveniment este organizat in contextul proiectului E-MOB ”Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilitatii in Regiunile din Europa” și reprezinta…

- Sergio Contreras „Koke” (39 de ani) risca o condamnare la 16 ani de inchisoare, dupa ce politia din Spania ar fi adunat dovezi ca fostul fotbalist de la Olimpique Marseille era unul dintre liderii unei retele de trafic de droguri, informeaza News.ro . Sergio Contreras „Koke” a fost eliberat conditionat…

- Peste 4 milioane de copii s-au nascut in Uniunea Europeana in fiecare an in ultimele trei decenii, dar aceste cifre arata o tendința de scadere. In 2021 s-au nascut 4,09 milioane de copii, fiind a doua cea mai mica cifra din 1960 pana acum. Cea mai mica cifra a fost inregistrata in 2020, cand s-au nascut…

- Jumatate din cele „72 de ore critice” pentru gasirea supraviețuitorilor au trecut, anunța specialiștii care avertizeaza probabilitatea de a gasi supraviețuitori scade in fiecare minut. Mai mult de jumatate din „orele critice” au trecut dupa cutremurul care a lovit Turcia și Siria luni, in jurul orei…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…

- Un grup infractional sarbo-croat suspectat de sute de spargeri in toata Europa a fost desfiintat in noiembrie anul trecut in cadrul unei operatiuni conduse de o echipa de ancheta franco-spaniola soldate cu 25 de arestari, a anuntat sambata jandarmeria franceza, relateaza AFP. Grupul, format din aproximativ…