- Allen Weisselberg a pledat vinovat de 15 capete de acuzare cu privire la frauda si evaziune fiscala privind venituri nedeclarate, in perioada 2009-2021, in valoare de 1,76 mlioane de dolari, precizeaza parchetul. Longtime Trump Organization CFO Allen Weisselberg didn’t answer questions as he exited…

- Donald Trump a invocat miercuri, la audierea sa sub juramant in fata procuroarei generale din New York, Letitia James, de cel putin 440 de ori dreptul sau de nu-i raspunde la intrebari, in virtutea celui de-al 5-lea amendament al Constitutiei SUA, relateaza mass-media americane citate joi de AFP.…

- Fostul presedinte american Donald Trump a invocat, miercuri, in timpul audierilor din New York, de cel putin 440 de ori dreptul de a nu-i raspunde la intrebari procuroarei Letitia James, pe baza celui de-al 5-lea amendament al Constitutiei SUA, relateaza mass-media americane citate joi de AFP, potrivit…

- Fostul presedinte al Statelor Unite este vizat incepand din 2019, impreuna cu Ivanka si Donald Jr, intr-o ancheta civila a magistratului cu cel mai inalt rang la New York, Letitia James. Former President Trump says he invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination during a deposition before…

- Audierea lui Trump are loc dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida – in cadrul altei anchete federale – care vizeaza sa stabileasca daca a luat cu el dosare clasificate atunci cand a plecat de la Casa Alba. El a sosit la biroul procurorului general al New Yorkului…

- Steve Bannon, fost consilier apropiat al lui Donald Trump, a fost de acord sa depuna marturie in fata comisiei din Congres care investigheaza asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, conform informatiilor aparute in presa americana duminica, informeaza AFP. Schimbarea pozitiei sale a fost raportata…