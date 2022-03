Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce a fost impins in fața pentru a fi gasit vinovat de situația de la Societatea de Transport Local Timișoara, fostul director Nicolae Bitea raspunde acuzațiilor lansate de primarul Dominic Fritz. El și-a dat demisia imediat dupa ce a fost implicat intr-un scandal legat de o serie de acuzații…

- Dominic Fritz: „Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara”. Nemulțumit de transportul public din Timișoara, Dominic Fritz ii invita pe consilierii locali ca, la randul lor...

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca a cerut Consiliului local sa demita Consiliul de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara, companie despre care spune ca se adancește in datorii de la an la an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dominic Fritz anunta ca a inaintat propunerea de demitere a CA al STPT catre Consiliul Local Timisoara. ”Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara. In decizia pe care o vor lua maine, ii invit pe consilierii locali sa se gandeasca…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca a solicitat demiterea Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara (STPT) din cauza datoriilor pe care aceasta companie le acumuleaza de la an la an, dar care, cu toate acestea, a angajat, in

- Deputatul PNL Cosmin Șandru a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru dare de mita, fiind acuzat ca i-a promis unui deputat de la alt partid ca il ajuta cu angajarea unor apropiați pentru ca acesta din urma sa nu participe la votul pentru moțiue de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in luna…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca i-a trimis in judecata pe deputatul PNL Cosmin Sandru si seful Societatii de Transport Public Timisoara, Nicolae Bitea, intr-un dosar de dare de mita. Demersul acestora a avut loc in contextul negocierilor pentru nevotarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului…

- Deputatul Cosmin Sandru si directorul general al Societatii de Transport Public Timisoara, Nicolae Florin Bitea, acuzati de dare de mita si cercetati de DNA pentru ca ar fi promis unui alt deputat numirea unor apropiati in functii daca nu merge la votul motiunii, au fost trimiși in judecata. Potrivit…