Stiri pe aceeasi tema

- In primul sau interviu televizat de cand a fost demis, fostul șef al FBI, James Comey, spune ca este convins de faptul ca Donald Trump este “inapt moral” pentru a fi președinte. Comey a mai spus și ca este posibil ca Rusia sa dețina informații compromițatoare despre președintele SUA. James Comey, directorul…

- Donald Trump este "inapt moral" sa conduca Statele Unite, a afirmat fostul director al FBI James Comey intr-un interviu difuzat duminica la postul de televiziune ABC, relateaza Agentia France Presse. "Nu cred in povestile potrivit carora el ar fi deficient mintal sau in primele etape ale…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe James Comey, fostul sef al FBI, despre care a spus ca a mintit in fata Congresului si a numit cartea sa „o autobiografie a minciunilor”, scrie BBC. „De ce a mintit in fata Congresului (inchisoare)? Cum de a dezvaluit informatii clasificate (inchisoare)?”,…

- Donald Trump l-a catalogat vineri drept un ”mincinos” pe James Comey, fostul director FBI pe care l-a destituit si care tocmai a publicat o carte brutal de critica la adresa presedintelui american, relateaza AFP conform News.ro . “James Comey este un SCURGATOR (de informatii) si un MINCINOS dovedit”,…

- ''James Comey a organizat scurgeri de informatii si este un mincinos dovedit'', a scris pe Twitter presedintele Trump.''Practic toata lumea la Washington a fost de parere ca el (James Comey) trebuie sa fie concediat pentru treaba ingrozitoare pe care a facut-o. El a scurs informatii CLASIFICATE,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca va decide raspunsul Statelor Unite la atacul "odios" cu arme chimice din Siria in urmatoarele 24-48 de ore, relateaza site-ul televiziunii CNBC.

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016.