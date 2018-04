Stiri pe aceeasi tema

- James Comey, fostul director al FBI, demis de Donald Trump, a declarat ca președintele Statelor Unite este ”nepotrivit moralmente” ca lider al SUA. El a mai spus ca actualul șef de stat american creeaza ”daune imense” normelor instituționale și culturale. “O persoana (…) care vorbeste despre si trateaza…

- Donald Trump l-a catalogat vineri drept un ”mincinos” pe James Comey, fostul director FBI pe care l-a destituit si care tocmai a publicat o carte brutal de critica la adresa presedintelui american, relateaza AFP conform News.ro . “James Comey este un SCURGATOR (de informatii) si un MINCINOS dovedit”,…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux