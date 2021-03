Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26.03.2021 Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel a dispus masura preventiva a retinerii, pentru o durata de 24 de ore, fata de inculpatul G.I.C., fost director adjunct al DGIA, in dosarul nr. 11 P 2021, in care acesta este cercetat cu privire la savarsirea infractiunilor de:…

- Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, fost adjunct al directorului general al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), trecut in rezerva prin decret prezidențial in februarie anul acesta, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de magistrații Curții Militare de Apel București. …

- Fostul director general al societații de termoficare a Timișoarei este, oficial, director adjunct „plin” la Colterm. El a promovat concursul pe post, fiind singurul care a trecut proba dosarelor. Societatea cauta acum și director economic.

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India în domeniul securitatii, în special în privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sâmbata secretarul american al apararii Lloyd Austin, într-o întrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath…

- Atacatorul femeii injunghiate in Oradea a fost prins in noaptea de duminica spre luni, dupa mai multe ore de cautari. Este fost sef al Politiei locale iar in prezent este simplu politist local, in cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Protectia Mediului.

- Maia Sandu și-a numit fostul bodyguard director adjunct la SPPS. Vasile Popa a preluat astfel și interimatul funcției de șef al instituției, in condițiile in care Iaroslav Martin a fost demis prin decret prezidențial de Sandu.