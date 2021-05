Fostul deputat PSD Cristian Rizea, eliberat din închisoarea din Republica Moldova Cristian Rizea, fost deputat PSD, a fost eliberat ieri din pușcarie de autoritațile din Republica Moldova. El l-a acuzat pe Igor Dodon ca ar pune la cale rapirea sa si aducerea in Romania, unde are de ispașit o pedeapsa cu executare de 4 ani și 8 luni. „Cei care stau in spatele arestarii mele sunt Igor Dodon și Plahotniuc. Avocații mei sunt prezenți aici, au venit și alte televiziuni din Republica Moldova pentru ca sunt interesați de abuzurile care se intampla in cazul meu. Eu sper ca totul sa fie bine, in sensul ca sper ca justiția pana la urma sa fie resetata aici in Republica Moldova, sa nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

