Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Racuci nu mai are susținerea organizației PNL Blaj: Nu a mai participat la ședințele de partid Claudiu Racuci nu mai are susținerea organizației PNL Blaj: Nu a mai participat la ședințele de partid In cadrul unei conferințe de presa, susținute marți, la Palatul Cultural din Blaj, Gheorghe Valentin…

- Uniunea Europeana ofera opt milioane de euro Republicii Moldova pentru sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Acordul a fost deja semnat de ambasadorul UE la Chisinau si directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, transmite tvrmoldova.md.

- Turcii au ieșit la vot pentru a-și alege viitorul președinte și pentru a decide daca raman cu actualul șef al statului, Recep Erdogan, aflat la putere de aproape 20 de ani, sau il inlocuiesc pe acesta cu Kemal Kilicdaroglu. Potrivit ultimelor sondaje, contracandidatul lui Erdogan are un usor avans in…

- Turcia se pregatește pentru alegerile de duminica. Oamenii sunt chemați sa voteze un președinte și un nou Parlament, intr-un context dificil, la 3 luni dupa seria de cutremure soldate cu peste 50 de mii de victime.

- Alegerile din Turcia se vor desfasura in conditii ”foarte dificile” tinand cont de ”starea democratiei” in tara si de consecintele seismului din 6 februarie, a apreciat seful observatorilor Consiliului Europei, Frank Schwabe, transmite miercuri AFP. Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan,…

- Electorala 2023. Gagauzia poate fi transformata intr-un plai de vis, daca locuitorii regiunii vor avea incredere in abilitațile manageriale ale lui Ilan Șor și vor susține candidatul Partidului „ȘOR” pentru funcția de bașcan, Evghenia Guțul. Este mesajul de susținere transmis de renumitul interpret…

- Petteri Orpo, liderul Partidului Coalitiei Nationale din Finlanda, partid de dreapta aflat in opozitie, a revendicat victoria duminica in alegerile parlamentare, informeaza Rador.Intr-un discurs adresat sustinatorilor sai, Petteri Orpo a declarat ca partidul sau a castigat "cel mai mare mandat" si…

- Familia unui deputat PSD care a murit la varsta de 49 de ani, din cauza Covid, in urma cu 2 ani, cere un milion de euro daune Spitalului Militar. Totul dupa ce acesta a ajuns sa se infecteze cu patru bacterii nosocomiale. Familia a lansat acuzații extrem de grave la adresa medicilor. Sebastian Radu…