- Ucraina a inasprit controlul la frontiera cu Transnistria, iar forțele armate ucrainene a ridicat o retea de fortificatii. Vicepremierul Republicii Moldova, Oleg Serebrian, susține ca sporirea forțelor militare in apropierea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene reprezinta „pregatiri…

- La un an de la inceputul invaziei ruse, Posta ucraineana a creat timbre cu un mural al artistului britanic Banksy, creat in noiembrie anul trecut, la Borodianka. Mesajul adaugat pe timbrul poștal este „La naiba cu Putin”, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.Realizata pe un zid al unei cladiri distruse…

- Putin isi creste capacitatile militare nucleare ca raspuns la actiunile NATO. Liderul de la Kremlin este convins ca Alianta are ca scop principal distrugerea Rusiei. Intre timp, in Ucraina bombardamentele violente se concentreaza mai ales pe linia frontului. Cele mai aprige lupte se duc in Bahmut.

- Ministerul de Externe de la Chișinau considera drept provocatoare declarația Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse precum ca Ucraina ca și-ar concentra personalul militar și echipament de lupta in apropiere de granița cu regiunea transnistreana.

- Președintele Federației Ruse, care se adreseaza, la aceasta ora, națiunii sale, a afirmat ca armata Moscovei se va muta mai aproape de granițele NATO. Putin pune accent pe familia tradiționala, in discursul sau, incercand sa atraga susținatori Rusiei, din randul homofobilor. Președintele rus a facut…

- Candva o organizație obscura a carei existența era neconfirmata, faimosul grup rus de mercenari Wagner, al carui profil a crescut exponențial de anul trecut, cand a inceput razboiul din Ucraina, a fost inregistrat ca societate pe acțiuni in cel de-al doilea oraș ca marime al Rusiei, Sankt Petersburg,…

- Spre deosebire de ceilalți membri ai cercului restrans al lui Putin, Nikolai Patrușev nu este un prieten apropiat al președintelui rus. Insa cei doi au in comun activitatea din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Nikolai Patrușev a condus instituția din 1999 pana in 2008, aceasta fiind…

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova nu exclude posibilitatea ca Federatia Rusa sa declanseze in primele luni ale anului viitor o noua ofensiva pentru crearea unui coridor terestru pana in regiunea transnistreana. Directorul institutiei, Alexandru Musteata, a precizat intr-un…