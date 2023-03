Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai scazuta rata de participare in invațamantul preșcolar din UE pentru copiii intre 4 ani și varsta oficiala de inscriere in invațamantul obligatoriu, potrivit raportului privind starea invațamantului pe anul 2021-2022, publicat de Ministerul Educației recent. Practic, peste 17% dintre…

- Statul Roman a decis in anul 1999 sa acorde anumite drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania, in perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945. In 2021, și copiii acestor persoane primeau drepturi, doar ca statul nu mai are bani.

- Florin Dumitrescu a avut parte de un incident neplacut in trafic. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe celebrul chef in timp ce a fost implicat intr-un accident rutier ușor. Cat de ”șifonata” a ieșit mașina juratului de la Chefi la Cuțite.

- Ciprian Marica are toate motivele sa radieze de fericire! Iubita fostului fotbalist este o mamica model. Cum se descurca Ioana Marcu atunci cand iese in oraș cu copiii. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.

- Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute și indragite actrițe din Romania, dar și una dintre puținele care au reușit sa gaseasca un echilibru intre viața de famiie și cea profesionala. Este in continuare implicata in multe proiecte și joaca la teatru, ceea ce nu este de mirare, avand in vedere…

- Nici despre Teza lui de doctorat, de ce au aparut trei variante diferite: 211,250 și 269 de pagini. Nu am sa ma transform in Emilia Șercan, ca are și ea probleme cu propriile lucrari ascunse și suspectate de plagiat, dar și cu ale șefilor ei! Eu ce am sudiat am facut și in practica, dar și pe hartie.…

- Din 22 ianuarie, la Antena Stars, doua noi familii se alatura reality show-ului „Mamici de pitici, cu lipici” in noul sezon al emisiunii. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, va arata telespectatori cum arata viața ei in fiecare zi. Incepand din 22 ianuarie, in fiecare duminica, de la…

- Copiii sint in vacanta pina luni asa ca multi parinti si-au prelungit si ei concediile si petrec impreuna citeva zile la munte. Cele mai cautate sint zonele cu zapada artificiala Paltinis sau Rinca unde cei mici invata sa schieze. A fost insa extrem de aglomerat si intre statiunile de pe Valea Prahovei…