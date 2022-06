Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ion Chicu a venit cu acuzații dure in adresa ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. „Republica Moldova platește cel mai mare preț Gazpromului din toți cumparatorii, care au contract permanent cu monopolistul rus, iar pe dominator il satisfac condițiile propuse…

- CS Universitatea Craiova a caștigat barajul pentru Europa cu FC Botoșani, scor 2-0, și s-a calificat in turul 2 preliminar din Conference League. Valeriu Iftime, președintele moldovenilor, a avut un discurs dur la adresa „centralului” Horațiu Feșnic. Iftime a acuzat faza din minutul 63, cand Mihai Roman…

- Romania a pierdut și ultimul meci (2-4 impotriva Ungariei) de la Campionatul Mondial de hochei din Slovenia, iar jucatorii naționalei sunt in centrul unui uriaș scandal dupa ce au cantat imnul Ținutului Secuiesc alaturi de maghiari. Tanczos Barna, ministrul roman al Mediului, este acuzat ca a stat in…

- Acuzații grave la adresa lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. Colaborarea dintre romanca și faimosul tehnician francez a inceput sub auspicii excelente. Jucatoarea din Constanța a inregistrat victorii clare in primele trei tururi jucate in turneul de la Madrid, calificandu-se in sferturile…

- Facem precizarea ca am incercat sa obtinem un punct de vedere de la primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, cu privire la comunicatul USR Constanta, insa demersul nostru nu a fost posibil, edilul neraspunzand la telefon. USR Constanta, acuzatii dure la adresa primarului din Medgidia, Valentin Vrabie…

- Cornel Dinu (73 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, in prezent analist TV, lanseaza acuzații deosebit de grave la adresa lui Joao Miguel, fundașul central al lui FC Argeș, cel care a „recidivat” și a greșit din nou flagrant in fața CFR-ului, in victoria „feroviarilor” din play-off, 2-0. ...

- Putin si echipa sa de la Kremlin sunt acum acuzati de crime de razboi si crime impotriva umanitatii, iar asta proiecteaza asupra Rusiei un climat de dispret, ura si furie cum lumea nu mai cunoscuse decat atunci cand au fost dezvaluite crimele naziste si, ca atare, reactiile politice sunt pe masura,…

15 persoane care lucrau in cadrul unui convoi umanitar au fost capturate de militarii ruși, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News, anunța Mediafax.