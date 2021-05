Fostul coordonator al RAR Moldova, Dragoș Mandache, a fost reținut 24 de ore de procuorii DNA in dosarul de luare de mita pentru inspecții tehnice. In calitate de coordonator zonal al Departamentului Inspecții Tehnice Periodice și Supraveghere Parc Național de Vehicule din cadrul RAR, Dragoș Mandache, ar fi luat mita. Acesta va fi dus la Tribunalul Iași cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, mai mulți inspectori tehnici atestați RAR ar fi dezvoltat și perfectat o practica de a cere și primi bani pentru a atesta in mod nereal efectuarea inspecției tehnice…