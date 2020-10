Stiri pe aceeasi tema

- Orban e convins ca, in cazul lui Traian Berbeceanu, cariera pe care a avut-o il recomanda sa fie prefect al Capitalei. "E un om corect, cinstit, ferm, care actioneaza in baza legii. Prectul trebuie sa fie cel care asigura respectare legii in unitate administrativ teritoriala. E un om integru…

- Fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, Traian Berbeceanu, a fost numit in funcția de prefect al Capitalei. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de joi.„In ceea ce priveste activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscuta. Avem nevoie de un om corect, un…

