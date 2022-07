Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat pe fostul cancelar Gerhard Schroder pentru legaturile sale de afaceri cu Rusia, afirmand ca multe lucruri facute de acesta in mandatul de la conducerea executivului de la Berlin au fost eclipsate de comportamentul sau ulterior, relateaza duminica…

- Kievul s-a aratat miercuri putin convins de explicatii ale fostului cancelar Angela Merkel, care si-a aparat politica de apropiere fata de Rusia, in pofida invaziei si razboiului ruse in Ucraina, relateaza AFP. Angela Merkel, care s-a retras din politica dupa ce a condus timp de 16 ani prima economie…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, apropiat al lui Vladimir Putin, a anuntat marti ca nu va face parte din consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, informeaza AFP. „Am renuntat cu mult timp in urma la o numire in consiliul de administratie al Gazprom. Am informat si compania”, a spus…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, apropiat de președintele rus Vladimir Putin, a demisionat recent din varful companiei petroliere de stat ruse Rosneft, la o saptamana dupa ce Bundestag-ul a anunțat ca acesta iși va pierde privilegiile de fost cancelar pentru refuzul de a condamna explicit…

- Compania petroliera rusa de stat Rosneft a declarat vineri ca fostul cancelar german Gerhard Schroder și omul de afaceri german Matthias Warnig au informat-o ca nu mai pot continua sa faca parte din consiliul de administrație, transmite Reuters. „Suntem ințelegatori fața de deciziile lor și le mulțumim…

- Il-80 a fost scos la „repetitii" pentru Parada Victoriei de la 9 mai. Poreclit si „Kremlinul zburator", avionul a fost proiectat ca un post de comanda pentru ca presedintele Vladimir Putin sa conduca un razboi nuclear, de unde si desemnarea sa drept „avionul apocalipsei". Acesta a fost escortat de opt…

- Berlinul trebuie ''sa-si asume un rol de prim plan in Europa, mai ales in chestiuni de politica estica'', a indicat ministrul ucrainean de externe, precizand ca acest lucru trebuie sa fie valabil atat in ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, cat si in privinta sanctiunilor contra Rusiei sau acordarii…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, ale carui stranse legaturi cu presedintele rus Vladimir Putin s-au dovedit a fi extrem de controversate de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat pentru cotidianul american New York Times ca liderul de la Kremlin nu va intrerupe livrarile rusesti…