Fostul bodyguard al lui Osama bin Laden a fost expulzat din Germania Fostul bodyguard al lui Osama bin Laden, liderul ucis al retelei teroriste Al-Qaida, a fost expulzat din Germania in tara sa natala Tunisia, au declarat vineri pentru dpa surse din cadrul fortelor de securitate.



Barbatul, identificat, in conformitate cu legislatia privind dreptul la intimitate din Germania, doar drept Sami A., a parasit vineri dimineata orasul Dusseldorf cu un zbor charter, au spus sursele citate.



Nu este insa clar daca fostul bodyguard a fost expulzat din Germania in urma deciziei unei instante care sa dispuna plecarea sa.



Tribunalul Administrativ

