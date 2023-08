Fostul Aeroport Militar de la Ianca trece de la „MIG”-uri și „liniuțe” la zboruri de agrement Cea mai importanta baza militara de aviație din anii 80, Aeroportul Militar de la Ianca, in care se aflau 90 de avioane „MIG” 15, va deveni un aeroclub in care vor fi organizate cursuri zbor cu avioane ușoare, parașutism și parapantism. Aeroclubul Romaniei a lansat licitația pentru atribuirea contractului „Proiectare și execuție lucrari pentru realizarea obiectivului de investiții ”, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 12.510.500 lei. Termenul de depunere a ofertelor este 30 septembrie. Aeroportul Militar de la Ianca a fost, o lunga perioada de timp, un important punct strategic al Romaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu, 20 de persoane fiind ranite. Autoritatile din judetul Braila au activat planul rosu de interventie dupa ce un autocar…

- ”S-au cautat solutii, si eu spun ca le-am gasit, prin care sa crestem capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor in primul rand, capacitatea de tranzit a canalului Sulina pentru ca acest canal ramane singura modalitate de export care, in acest moment, indeplineste toate criteriile tratatelor internationale.…

- Ziua Marinei Romane va fi sarbatorita in acest an prin mai multe evenimente, in perioada 4 – 15 august, in sase orase din tara. Dupa o pauza de patru ani, cel mai mare spectacol naval din tara va fi prezentat in zona falezei din Constanta, in data de 15 august, potrivit news.ro.Fortele Navale Romane…

- Capitala va infrunta, miercuri, a doua zi de Cod roșu de canicula. Meteorologii anunța pentru București și opt județe temperaturi maxime extreme – estimate la 40-42 de grade – și disconfort termic deosebit de accentuat. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in județele Teleorman,…

- Vremea instabila va afecta 28 de județe ale țarii din seara zilei de sambata pana duminica dimineața, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru mare parte din țara. In același timp, sudul Romaniei se afla in continuare sub atenționari…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de canicula pentru 13 iulie, in mai multe județe din Romania. Valul de caldura se va intensifica, iar temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius, in unele zone. Județele afectate de codul portocaliu sunt: * București * Ilfov * Prahova * Buzau * Vrancea * Galați…

- ANALIZA: Elevii din cele mai sarace regiuni ale Romaniei au cea mai mica pondere a mediilor de peste 5 la Evaluarea Naționala. Cele mai puține note sub 5 s-au obținut in București și Ilfov, unde rata saraciei severe e și de doua ori mai mica decat in alte regiuni Salvați Copiii Romania solicita autoritaților…

- Județul Cluj conduce clasamentul mediilor peste 5 la examenul de Evaluare Naționala. Topul este deschis de județul Cluj, apoi urmeaza Braila, Prahova și Galați, toate cu peste 80% elevi care au luat peste 5 la axeste examene.București 88,9%Cluj 87,4%Braila 82,8%Prahova 82,3%Galați 80,1%Bistrița…