Procurorii DNA anunta, vineri, ca au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordurile de recunoastere a vinovatiei inculpatilor Iliescu Andrei Ioan si Popescu Alin Ion, la data faptelor inspectori in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cercetati sub control judiciar, in sarcina carora s-a retinut comiterea infractiunii de luare de mita. ”La data de 26 septembrie 2022, inculpatii Iliescu Andrei Ioan si Popescu Alin Ion, in calitatea mentionata mai sus, in urma efectuarii unui control la o societate comerciala, ar fi pretins de la administratorul acesteia (martor in cauza) suma de…