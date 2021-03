Veteran al eterului FM și televiziunii, columbianul (43 ani), fost jurat la ”Dansez pentru tine!” cauta investiții pentru o platoforma digital de dans. ”Afacerea inseamna pentru mine un mod de a trai in societatea noastra capitalista. Am foarte mari emotii pentru ceea ce urmeaza sa se intample pentru ca ofer o particica din viata mea cuiva pe care nu-l cunosc, insa am nevoie de partener”, a spus increzator Wilmark, inainte de a se intalni cu investitorii (Dan Șucu, Cristina Batlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu și Dragoș Petrescu), moment ce va puta fi difuzat diseara, la Pro TV. ”Dansez de mai…