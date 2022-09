Debbie Rowe, 63 de ani, a fost maritata cu Michael Jackson, timp de trei ani, intre 1996 și 1999. Colaborarea acesteia cu medicul dermatolog Arnold Klein, decedat in 2015, numit și „taticul botox”, sta la baza unor procese de conștiința care o bantuie de ani de zile pe Debbie Rowe, relateaza The Sun. A inchis ochii […] Articolul Fosta soție a lui Michael Jackson: „Dependența i-a ucis. Port o parte din vina” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .