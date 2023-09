Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PSD Gabriela Cretu, suspendata, sambata, din partid, dupa ce fostul sau sot, Dumitru Buzatu, a fost retinut de DNA pentru luare de mita, a declarat, pentru AGERPRES, ca decizia in ceea ce o priveste este nedreapta si a anuntat ca o va contesta la Comisia de integritate a PSD.Eu ce am facut…

