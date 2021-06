Stiri pe aceeasi tema

- ”Partea rusa comite o prostie, deoarece este o greseala sa transformi fostii prieteni in dusmani”, a spus, duminica, seful statului ceh la postul de radio Frekvence 1.”Daca prietenia nu este posibila, atunci ar trebui restabilite cel putin relatii corecte”, a adaugat președintele Zeman. Reacția vine…

- Șefa diplomatiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, a solicitat Rusiei, in cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Sofia, sa colaboreze cu anchetatorii in cazul celor patru explozii si al tentativei de otravire a comerciantului de arme bulgar Emilian Gebrev pentru ca vinovații sa fie aduși in fața justiției.…

- ”In mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii. Aceasta este o provocare si un act inamical”, a transmis purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov.La randul sau, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat public ca este vorba despre ”acuzații fabricate…

- Decizia Republicii Cehe de a expulza 18 diplomati rusi, acuzati de spionaj, constituie "o provocare", a afirmat luni Kremlinul, informeaza AFP, citata de Agerpres."În mod categoric, nu suntem de acord cu astfel de concluzii" cu privire la diplomatii rusi, a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a anunțat expulzarea a 20 de diplomați cehi, drept raspuns la decizia similara a Pragai luata in urma dezvaluirilor despre cei doi agenți ruși suspectați ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018, potrivit BBC . Cei doi sunt…

- Aureolate deja de o reputatie solida, serviciile de informatii ruse si-au intensificat în ultimii ani activitatile în Europa, o tendinta paradoxal mediatizata, care atesta în special utilizarea spionajului în bataliile diplomatice dintre Moscova si Occident, comenteaza marti…

- Guvernul rus a propus-o pe Karin Kneissl, fosta sefa a diplomatiei austriece, pentru un loc în consiliul director al gigantului petrolier Rosneft PJSC, potrivit unui ordin publicat miercuri în monitorul oficial, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.În 2018, când Karin…