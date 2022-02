Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Aiud: Licitație publica pentru vanzarea unui teren intravilan de 297 mp. Data limita pentru depunerea ofertelor Primaria Aiud organizeaza licitație publica pentru vanzarea unui teren intravilan. Primaria Municipiului Aiud anunța vanzarea prin licitație publica a terenului intravilan inscris…

- Membrii Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica au aprobat, la ședința de astazi, componența subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului de Informații și Securitate, informeaza Noi.md In calitate de președinte al subcomisiei a fost ales deputatul…

- Fosta sotie a lui Alexandru Coman, barbatul gasit mort intr-o padure din Capitala, primele dezvaluiri. Femeia susține ca fostul ei soț nu s-ar fi sinucis, iar celor doi copii pe care ii au impreuna nu pot ințelege de ce s-a intamplat aceasta tragedie.

- Consiliul Județean Iași va acorda in acest an finanțare nerambursabila in valoare totala de 1.500.000 de lei pentru activitați nonprofit de interes general in baza Legii nr. 350/2005 și pentru proiecte și acțiuni in domeniul sportului cuprinse in programele sportive de utilitate publica al caror scop…

- Zeci de elevi, veniți tocmai de la Constanța, au protestat in fața Ministerului Educației. Sunt nemulțumiți de modificarea criteriilor de acordare a burselor și spun ca odata cu aceasta noua prevedere, peste 700 de mii de școlari iși vor pierde bursele."Asociatiile de elevi au protestat cu privire la…

- Ordinul ministrului Educației referitor la bursele școlare a fost publicat, marți seara, in Monitorul Oficial și a intrat, astfel, in vigoare. Potrivit documentului, bursele de merit vor fi acordate elevilor cu medii mai mari de 9.50.Actul normativ cuprinde noile criterii in funcție de care vor fi acordate…

- Armata Populara de Eliberare a Republicii Populare Chineze (RPC) a trimis in Himalaya 88 de instalatii de mitraliere mobile fara personal Sharp Claw si aproximativ 120 de vehicule de aprovizionare fara pilot Mule-200.S.

- Cinci ruși, inclusiv un om de afaceri cu legaturi la Kremlin, aflat in prezent in custodia SUA, au pus in aplicare o schema de schimb de informații privilegiate in valoare de 82 de milioane de dolari, care le-a permis sa profite de pe urma datelor furate prin piraterie informatica, anunța Reuters.