- Primaria Alba Iulia a lansat in SEAP, licitația pentru introducerea iluminatului public inteligent, in mai multe cartiere din Alba Iulia. „A fost publicat, astazi, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțul de licitație pentru unul dintre cele mai importante proiecte pentru Alba Iulia. Ne…

- O ilegalitate blocata justifica o ilegalitate permisa. In timpul audierii sale, vinerea trecuta, de catre judecatorul de drepturi si libertati, primarul Mihai Chirica s-a aparat invocand o alta investitie initiata de acelasi Gheorghe Chescu, pe soseaua Nationala. In cazul acesteia, solicitarea de emitere…

- FOTO: Noul Camin cultural din cartierul albaiulian Paclișa a fost finalizat. Cum arata cladirea Administrația locala din Alba Iulia a realizat marți dimineața recepția finala la noul Camin cultural din cartierul Paclișa. Cladirea va gazdui doua cabinete medicale dar și un centru multicultural cu sala…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 din Aiud va fi reabilitata și extinsa. Cum va arata cladirea Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 din municipiu Aiud urmeaza sa fie reabilitata și extinsa prin mansardare, printr-o investiție de 2,7 milioane de lei. Proiectul prevede, de asemenea, realizarea unei…

- FOTO ȘTIREA TA: Strazi din cartierul albaiulian Micești, aproape impracticabile dupa lucrari la rețeaua de energie electrica Mai mulți cetațeni care locuiesc pe strazile Afinului și Bradului din cartierul albaiulian Micești au reclamat starea jalnica in care se afla drumurile. Aceștia susțin ca dupa…

- Investiția din zona Moara de Vant are o valoare de 212,6 milioane lei (43,3 milioane euro) și va fi derulata de Primaria Iași. Proiectul salii polivalente „Regina Maria” a fost lansat in urma cu mai multi ani, insa a fost prins in bugetul general abia acum. Licitația a fost lansata pe Sistemul Electronic…

- Primaria comunei Roșia de Secaș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția lucrarilor de reabilitare și dotare pentru școala primara din Ungurei. Valoarea totala estimata a contractului este de 1.395.769,72, fara TVA. Cladirea studiata are funcțiunea de…

