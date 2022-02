Fostă membră AUR, atac dezlănțuit la George Simion, Diana Șoșoacă și alți politicieni: ”Sunt o gașcă de impostori” Anca Carcu, fost membru al partidului AUR, a lansat un atac dur la adresa liderului formațiunii politice, George Simion, dar nu a iertat-o nici pe ”exclusa” Diana Șoșoaca. Anca Carcu, una dintre cele mai pitorești figuri ale politicii promovate de Vadim Tudor, a vorbit, in exclusivitate pentru fanatik, despre fostul partid din care a facut parte, AUR, dar și despre cele mai vizibile figuri ale partidului considerat de unii analiști politici ca fiind extremist. Anca Carcu a facut parte din AUR: ”George Simion a decis de capul lui sa ma dea afara” Inainte de anul 2020, dupa ce a plecat cu scandal… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detinatoarea Cupei Romaniei la baschet masculin, CSO Voluntari, si formatia SCM Craiova vor disputa finala competitiei, dupa ce au eliminat marti, in semifinale, campioana U BT Cluj, respectiv echipa CSM Galati, la Turneul Final Four de la Craiova, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Deputatul AUR George Simion a facut spectacol, din nou, in Parlament, chiar la Comisia care hotara noul regulament care interzice, de azi, live-urile pe rețele de socializare, afișarea de bannere și agresiunile, verbale sau fizice. The post Cine e “secu” in Parlament appeared first on Știri online,…

- Vasile Blidar: Nu sunt inregimentat politic. Nu am fost niciodata„Nu sunt inregimentat politic. Nu am fost niciodata. (...) Nu m-ați vazut cu niciun politician. Eu am construit o afacere care sa funcționeze pe baza de competitivitate, și nu pe relații si șpaga. Și acest tip de om de afaceri nu-i pe…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Vitalie Marinuța a anunțat ca pleaca din funcția de președinte al Partidului Verde Ecologist și se retrage din politica. “Va aduc la cunoștința ca demisionez din funcția de Președinte al Partidului Verde Ecologist și îmi întrerup activitatea politica din motive personale.…

- Președinte al Camerei Deputaților și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, afirma, in mesajul transmis de Ziua Naționala, ca oamenii simpli, care muncesc, sunt cei care “țin pe umerii lor aceasta națiune”. El face trimitere la noua coaliție politica, aratand ca “Ziua Naționala este cel mai bun prilej pentru…

- Marius Humelnicu, nominalizat la funcția de ministru al Economiei, a decis sa faca un pas in spate. „Am decis sa renunț la nominalizarea pentru funcția de ministru al Economiei din motive personale și sa continui sa sprijin indeplinirea Programului de guvernare din Parlament. Vreau sa le mulțumesc colegilor…

- Scandal uriaș in Senat! Senatoarea Diana Șoșoaca a refuzat sa poarte masca de protecție, incalcand regulile de protecție santiara.In timpul ședinței de plen de luni a Senatului, președintele de ședința, Alina Gorghiu, i-a cerut senatoarei Diana Șoșoaca, prezenta in sala, sa iși puna masca de protecție,…