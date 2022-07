Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalista Kimberly Marie Glass (37 de ani), care a castigat argintul cu echipa Statelor Unite la Jocurile Olimpice din 2008, a suferit mai multe fracturi la nivelul fetei, fiind atacata la Los Angeles de un barbat care a aruncat un obiect de metal catre ea.

- Fosta atleta britanica Kelly Holmes, 52 de ani, a dezvaluit recent, intr-un interviu acordat tabloidului Daily Mirror, ca este lesbiana. „Pentru mine este o adevarata eliberare. Ani la rand am ținut totul secret, de frica. Acum nu mai am nicio reținere sa spun ca sunt cu partenera mea de viața și nu…

- Denisa Tanase a trecut prin momente de panica in timp ce avionul se pregatea de aterizare. Fosta membra a trupei Bambi s-a speriat ingrozitor, iar soțul i-a fost alaturi sa o calmeze. Pe una dintre rețelele de socializare, Denisa Tanase a postat un mesaj in care anunța ca nu se poate opri din tremurat.„Am…

- „Da, am greșit! O data tare, de alte cateva ori ceva mai domol și nu ma voi ascunde niciodata in a recunoaște asta. Am trait momente cumplite, am fost singur”, marturisește Adrian Mutu.

- Mihaela Nicoleta Ispaș sau Nikita, așa cum e cunoscuta publicului larg, trece prin momente de coșmar. Fosta ”fata rea de oraș” a pierdut o persoana apropiata, iar acum e nevoita sa traverseze clipe extrem de grele.

- Fosta partenera de viața a lui Cristian Boureanu a fost implicata intr-un accident grav. Cristina Belciu a oferit declarații despre starea ei de sanatate in exclusivitate la Antena Stars. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simte acum fosta iubita a lui Cristian Boureanu!