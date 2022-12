Stiri pe aceeasi tema

- Fosta deputata BCS, Alla Dolința, a fost pusa sub invinuire in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Socialiștilor. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

- Perchezițiile efectuate astazi la fosta deputata Alla Dolința s-au desfașurat in cadrul cauzei penale de invinuire a fostului președinte Igor Dodon, informeaza Procuratura Anticorupție. In rezultatul perchezițiilor efectuate au fost depistate si ridicate mai multe dispozitive informatice și inscrisuri…

