Fost președinte american: Putin nu se va opri la Ucraina Vorbind prin legatura video la o conferinta care a avut loc vineri la Kiev, George W. Bush a spus ca il vede pe liderul rus Vladimir Putin cu ambitii de a construi un imperiu si de aceea s-ar putea sa nu se opreasca la invadarea Ucrainei. Bush a mai avertizat ca va fi din ce in ce mai greu ca americanii sa fie convinsi ca a ajuta Ucraina este in interesul lor. “In primul rand, Ucraina trebuie sa abordeze coruptia. O remaniere recenta in guvern mi-a aratat ca Zelenski vrea sa faca acest lucru”, a spus Bush, referindu-se la inlocuirea ministrului apararii, Oleksii Reznikov, dupa ce institutia pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

