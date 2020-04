Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a jucatorilor din cele mai importante cinci campionate de fotbal din Europa va scadea cu 28%, de la 32,7 miliarde la 23,4 miliarde euro, daca niciun meci nu se va mai disputa pana la sfarsitul lunii iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si niciun contract cu va fi reinnoit, se…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- Jucatorii afectati sunt Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic si German Pezzella, toti trei simtindu-se bine. Rocco Commisso locuieste in SUA si a salutat si donatia facuta de Franck Ribery de 50.000 de euro pentru doua spitale din Florenta.

- ​​Un numar de 15 angajati ai clubului spaniol de fotbal Alaves au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, a anuntat miercuri gruparea din La Liga, citat de Reuters.Vestea vine dupa ce Alaves a dezvaluit sâmbata ca doi membri ai staff-ului sau tehnic au fost testati pozitiv pentru coronavirus,…

- Francisco Garcia, antrenorul unei echipe de copii a lui Atletico Portada Alta, din Malaga, a murit de coronavirus. Acesta suferea și de alte patologii, fiind bolnav de cancer. Francisco Garcia, descoperit pozitiv la testul COVID-19 in urma cu cateva zile, pregatea o echipa de copii a lui Atletico…

- O persoana "in varsta" a murit in Norvegia dupa ce a fost infectata de noul coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, scrie AFP potrivit news.ro.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita, "a murit la Spitalul Universitar din Oslo", a anuntat unitatea intr-un mesaj pe Twitter.…

- Vangelis Marinakis, om de afaceri si presedinte al clubului elen de fotbal Olympiakos Pireu, a anuntat pe contul sau de Facebook ca este infectat cu virusul Covid-19, potrivit greekcitytimes.com . ″Noul virus m-a vizitat si m-a obligat sa fac acest acest fapt public. Ma simt bine pentru ca am luat masurile…

- Iker Casillas, portarul clubului portughez FC Porto, va candida pentru postul de presedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal. Potrivit presei internationale, acesta ar fi informat Consiliul Superior al Sportului de intentia sa.