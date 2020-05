Fost polițist, sub control judiciar Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, menținerea controlului judiciar fața de un fost polițist din cadrul IPJ Dolj. In martie, inculpatul a fost condmanat la la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita, trafic de influenta, fals intelectual și favorizarea faptuitorului. Ofiterii Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj anuntau, in toamna anului 2018, retinerea unui agent principal de poliție. La acea vreme, agentul a fost acuzat de luare de mita si trafic de influenta. Anchetatorii au susținut ca politistul a cerut mita pentru a ”aranja” un dosar penal. „Din cercetari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

