Un fost om al legii a ajuns dupa gratii. Și asta dupa ce a dat mai multe spargeri in Iași. Iulian Madalin Silitra a lucrat ca polițist și a ieșit recent din sistem. El intrase in Poliție in anul 2016, cand a fost declarat admis la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.