Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical dupa aerul cald venit din nordul Africii. O masa de aer rece, polar, venit din nordul Europei cuprinde de luni țara noastra. In sudul țarii vor fi temperaturi minime de 3-4 grade iar cea maxima nu va depași in unele zile 11 grade Celsius. Vantul va bate cu putere, iar rafalele…

- FOTO| Moartea tragica a unui preot in Zarca Aiudului. Regimul comunist i-a distrus și copiii. Pentru ce a fost aruncat in temnița Un preot inchis de comuniști și mort in Penitenciarul Aiud (Alba) urmeaza sa fie canonizat de Biserica Ortodoxa Romana in anul 2025. Parintele Liviu Galaction Munteanu a…

- In loc sa ancheteze un caz un polițist din Alba a amendat un cetațean care a sunat la 112. Acțiunea, criticata dur de magistrați Judecatorii din Campeni i-au dat dreptate unui barbat care a fost amendat cu 2000 de lei pentru ca a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției intr-o situație in care era…

- Un tanar inchis la Penitenciarul Aiud și-a incendiat celula, suparat ca sta singur in camera. Ce pedeapsa a primit Un tanar deținut din Penitenciarul Aiud a fost condamnat recent pentru disturgere, dupa ce și-a incendiat celula in care era inchis. In data de 28 februarie 2023, magistrații din Aiud au…

- 365 de zile de cand familii intregi, raspandite in lumea toata, traiesc drama separarii Peste 5.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI Sprijin prin 21 de proiecte locale dedicate refugiaților in București și 12 județe Dupa 12 luni de razboi continuu in Ucraina, proiectul…

- Dani Oțil și-a dus soția la Roma pentru a proba cele mai speciale rochii de mireasa. Hai sa vezi cum a reacționat matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani cand a vazut-o pe Gabriela Prisacariu in ținuta alba.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta, vineri, ca, de la inceputul anului, a facut – in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta legislatia in domeniu – 307 actiuni de verificare a…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a facut in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau ca soția consilierului din PSRM, Dinari Cojocaru, este medicul familiei ex-președintelui Igor Dodon, care i-ar fi eliberat certificatul pentru a pleca in Romania. „Soția dumitale o sa mearga ca ancheta…