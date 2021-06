Fost polițist la Rutieră, reținut pentru trafic de influență Un fost politist rutier din Buzau, pensionat pe caz de boala in 2019, a fost reținut pentru trafic de influența intr-un dosar instrumentat de DGA – Serviciul Județean Anticorupție. Trei inculpați, printre care și un fost lucrator al M.A.I. din Buzau, sunt cercetați in stare de arest la domiciliu pentru 30 de zile, pentru probarea … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

