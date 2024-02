Stiri pe aceeasi tema

- Fane Capațana, fost lider al lumii interlope, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de furt calificat și uzurpare de calitați oficiale. Acesta s-a dat drept polițist in fața unui șofer strain, oprit pe un drum din Buzau, iar in urma falsului control i-a sustras suma de 3.800 de euro.

- Zilele trecute, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, sprijiniți de catre polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ziduri, au reținut pentru 24 de ore un minor de 17 ani, din Buzau, pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. ,,Fapta a fost sesizata…

- La data de 26 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, sprijiniți de polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase

- Seara trecuta, in jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe Drumul Național 1, in comuna Puchenii Mari, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din județiul Dambovița, care…

- In ziua de 20 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale de la Politia municipiului Buzau au identificat si depistat principalul banuit in cazul mai multor infracțiuni de furt calificat, stabilind ca este vorba de un tanar de 22 de ani, din Dambovița. Faptele au fost sesizate…

- In ziua de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Poliției municipiul Ramnicu Sarat au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un tanar de 22 de ani, din Ramnicu Sarat a fost agresat.

- Un jaf ca in filme a avut loc marți dupa-amiaza in județul Ilfov. Un barbat a fost amenințat cu un pistol de paintball, in timp ce se afla in trafic. Doua persoane i-au luat bani, actele si masina. Autoturismul a fost gasit partial incendiat, pe o strada din Capitala.