Fost polițist, în flagrant. Transporta un kilogram de cocaină Un fost politist din Brasov a fost prins, joi, in flagrant. Acesta transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Fostul politist a lucrat la Sectia 5, in Brașov, a fost destituit din functie, astfel ca nu mai detine in prezen calitatea de politist in cadrul IPJ BRASOV. Potrivit presei locale, barbatul era cunoscut pentru activitatile sale in sfera infractionala. Recent, el a fost prins in timp ce circula cu 240 de kilometri la ora pe o strada din oras, fiindu-i suspendat permisul de conducere. IPJ BRASOV „se disociaza de astfel de persoane” și spune ca nu face… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Brasov a fost reținut joi, 7 septembrie, și destituit din funcție, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce transporta in mașina un kilogram de cocaina, relateaza Radio Romania – Brașov FM, care citeaza surse din poliție.Potrivit sursei citate, barbatul lucra la Sectia 5 de Poliție,…

- Un tanar imbracat in uniforma de polițist a fost prins, joi dimineața, in timp ce vindea cocaina. IPJ Brașov susține ca tanarul a fost demis și nu mai este polițist. „Unii «colegi» au intrat in Poliție crezand ca pot beneficia de cea mai buna «acoperire» pentru activitațile ilegale pe care le desfașoara.…

- Șeful Garzii de Mediu Tulcea a fost reținut. Dorin Meran a fost prins in flagrant in timp ce lua mita 25.000 de lei de la un om de afaceri tocmai pentru a-i da o amenda mai mica. Ajuns in aceasta funcție cu sprijinul PNL Galați, Meran nu are experiența in domeniu și a fost condamnat in trecut pentru…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost prins in trafic, la Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut unei persoane 50 de grame de cocaina, in schimbul a 15.000 de lei. Asupra lui au fost gasite si 32 de grame de cocaina, precum si 3.900 de euro si 1.800 de lei. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Cocaina, amfetamina și metamfetamina au fost depistate in corpul celui care a intrat cu mașina intr-un grup de 8 tineri care mergeau pe marginea drumului intre localitațile 2 Mai și Vama Veche. 2 dintre victime au murit in accident.

- Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de canabis pentru suma de 13.000 de lei. Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de…

- Un țepar din Suceava, dar stabilit in Cluj-Napoca, a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa o inșele pe a șasea sa victima. Individul și-a dezvoltat o metoda inedita de a face bani. Cinci persoane au fost lasate fara diferite sume, iar la a șasea a fost prins in flagrant. Surse din ancheta precizeaza…

- Instanta de judecata a prelungit mandatul de arestare emis in urma cu un an, pe numele unui barbat de 37 de ani, judecat pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant de oamenii legii, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina cu 20.000 de euro. Potrivit anchetatorilor,…