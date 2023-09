Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marti, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, multumiri statelor europene care au ajutat si ajuta Romania sa depaseasca momentele dificile, mentionand ca un exemplu de solidaritate este sprijinul imediat pe care tara noastra l-a primit in cadrul Mecanismului European…

- Tragedia de la Crevedia a pus Romania in fața unei noi situații in care autoritațile au greșit flagrant, pe langa activitațile ilegale al firmei care deținea depzoitul GPL. Cu peste 50 de victime, autoritațile deabia acum au demarat investigații, iar in ultimele ore au aparut inregistrarile descoperite…

- Partidul Mișcarea Populara cere explicații Puterii cu privire la marile spitale capabile sa trateze ”marii arși”, spitale promise in frenezie dupa Cazul colectiv:”Tragedia de la #Crevedia arata ca statul roman nu a invatat nimic din tragediile din trecut. Dupa 8 ani de zile de la #Colectiv, inca…

- Dan Negru, despre cazul drogatului sau a gravidei: 'Cand statul a eșuat, populația a inceput sa-și faca dreptate singura! Asta e pericolul spre care ne indreptam!'Prezentatorul TV Dan Negru a vorbit despre pericolul la care se expune Romania in cazul tanarului drogat care a ucis doua persoane sau…

- Tribunalul din Amsterdam a dispus miercuri predarea lui Ilie Marcel Serbuc, suspectat ca a ucis o fata de 12 ani si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, potrivit Agerpres."Tribunalul Amsterdam, in baza unui mandat european de arestare, a dispus, astazi, predarea inculpatului Serbuc Ilie Marcel,…

- Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat in termeni duri, in cadrul emisiunii saptamanale „Puterea Cuvantului” difuzata pagina de Facebook si pe canalul de YouTube al cotidianului Puterea, decizia Guvernului Ciolacu de a creste impozitele si taxele in incercarea de a reduce deficitul…

- Marcel Ciolacu va avea luni o intalnire cu ministrul Finanțelor și este posibil ca saptamana viitoare, pana joi, sa fie pus in transparența proiectul de reducere a cheltuielilor bugetare.„Nu exista nicio masura care vizeaza reduceri de salarii. Exista masuri și perioade in care statul iși permite sa…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru Darius Valcov, in Romania, insa decizia nu este definitiva, potrivit unor surse judiciare. Decizia instanței italiene poate fi atacata cu recurs, arata Europa Libera. Valcov a fost condamnat in țara la o pedeapsa…