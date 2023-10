Fost ministru al Economiei: Limitarea plăţilor cash nu este despre evaziune sau coruție, este despre control Deputatul USR Claudiu Nasui apreciaza ca limitarea platilor cash nu reprezinta o masura de combatere a evaziunii fiscale sau a coruptiei, in conditiile in care o serie de tari occidentale nu au impus astfel de limitari, dar au o colectare mai buna a taxelor si impozitelor decat Romania. „Limitarea libertatii nu inseamna sa fii civilizat. Germania, Estonia, Austria, Cipru, Suedia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Malta, Luxembourg, Anglia nu au nicio limita la plata cu cash. Toate aceste tari nu doar ca isi lasa cetatenii sa-si aleaga cum vor sa-si foloseasca banii, dar au si evaziune mai mica decat Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

