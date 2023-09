Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Ștefan, cunoscut sub numele de „Pinalti”, depune cererea de revizuire a sentinței de 4 ani și 6 luni pronunțata in Dosarul GiGa Tv. El argumenteaza ca a fost printre primii inculpați care au criticat prevederile legii privind prescripția speciala și ca, in prezent, nu poate beneficia de hotararile…

- Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata in iunie 2016 pe Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni, pentru cumparare de influenta si complicitate la aceasta infractiune, la data faptelor fiind condamnat definitiv in alta cauza, pentru santaj.Dorin Lazar Maior…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat ca faptele de care erau acuzate Elena Udrea și Ioana Basescu in dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009 s-au prescris. Decizia e definitiva. Dan Andronic a fost achitat definitiv in același dosar. Decizia instanței “Menține dispoziția…

- Ion Radoi va fi judecat pentru folosirea influentei si santaj, dupa ce Curtea de Apel București a dat unda verde procesului liderului sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (USLM). Joi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul in care Ion Radoi, presedinte…

- Cele mai recente exemple in acest sens sunt cele ale Adinei Maria Dragomir, fost director la Directia Autorizare Reglementare Sectorul Pensii Private si Ilenei Horvath, directorul Directiei de Supraveghere si Control Pensii Private.In cazul Ilenei Horvath, in urma cu un an si jumatate Tribunalul Bucuresti…

- Un grup de judecatori de la Tribunalul București acuza CSM ca nu ințelege punctul de vedere al magistraților cu privire la pensiile de serviciu și ca nu știe sa explice punctul de vedere al magistraților in fața celorlalte instituții ale statului. Aceasta poziție este exprimata de judecatori de la Secția…

- Condamnarea lui Gabriel (Puiu) Popoviciu la sapte ani de inchisoare a fost suspendata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins contestatia DNA la decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti in urma cu o luna. De asemenea, instanta a mai hotarat rejudecarea cauzei . Inalta Curte…