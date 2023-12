Fost jucător al naționalei de fotbal prins drogat la volan! Privirea lui i-a făcut pe polițiști să-l testeze Inca un mare fotbalist, fost jucator al naționalei, a fost prins drogat la volan! Cristi Tanase, Dodel, așa cum era alintat la FCSB a fost depistat de polițiștii piteșteni șofand sub efectul substanțelor interzise. Acestuia, actualmente jucator in campionatul Turciei, i s-a intocmit dosar penal. Oprit la un control de rutina, privirea și comportamentul acestuia i-au motivat pe agenții rutieri sa-l testeze cu aparatul etilotest, dar a reieșit ca nu consumase alcool. Retestat, insa cu dispozitivul drugtest, Cristi Tanase (36 de ani) a ieșit pozitiv la substanțe stupefiante. Fostul fotbalist al naționalei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

