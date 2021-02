Stiri pe aceeasi tema

- Sulley Muniru (28 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a fost dat in urmatire generala de Interpol, fiind acuzat de trucare de meciuri. Anchetatorii insista ca Muniru a fost partaș la aranjarea uni meci disputat in Liga Campionilor Africii, intre Nouadhibou și Asante Kotoko. Fotbalistul pentru care…

- CFR Cluj l-a transferat pe Sulley Muniru, în 2013, din Ghana în Europa. Mijlocașul a bifat 56 de partide și a fost un jucator de baza la echipa „feroviarilor”. Ulterior, Muniru a ajuns la FCSB, iar de acolo a prins mai multe contracte importante…

- Arena Naționala a fost inchisa pe 17 decembrie, din cauza unor probleme la acoperiș. Nicușor Dan, edilul Capitalei, spune ca situația a fost rezolvata, dar ca a gasit multe alte nereguli. Cea mai mare arena din Romania este din nou disponibila pentru evenimente sportive. Problemele cu acoperișul retractabil…

- Beny Steinmetz și Tal Silberstein, condamnati la cate cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa, au fost dati in urmarire generala, informeaza G4media.Politia Romana i-a dat in urmarire generala pe Benyamin Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri israelieni, si Tal…

- Spaniolul Enrique Lopez Perez (29 de ani, fost numar 154 mondial in ATP) a primit o suspendare-record din partea Tennis Integrity Unit. Jucatorul iberic a fost acuzat ca in perioada 2017-2018 a aranjat partide din circuitele Challenger și ITF, iar decizia finala a venit astazi: Enrique Lopez Perez va…

- Dupa ce a debutat la echipa naționala, in amicalul Romania – Belarus (5-3), fundașul dreapta Vali Crețu (31 de ani) a primit o veste buna de la conducere FCSB. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a decis sa-i ofere o ințelegere noua proaspatului internațional roman. Crețu mai avea contract cu FCSB…

- Suporterii lui FCSB il acuza pe Florin Talpan de uzurparea funcției, dupa ce juristul clubului care evolueaza in al treilea eșalon a cerut forurilor care conduc fotbalul romanesc, FRF și LPF, ca gruparea lui Gigi Becali sa fie dezafiliata, iar CSA Steaua sa ii ia locul in Liga 1. Potrivit…

- Bogdan Mitrea (33 de ani) e surpriza lui Radoi pentru ultimele meciuri ale naționalei din 2020. Fotbalistul lui Sepsi a fost convocat de urgența, dupa accidentarea lui Balașa. Acesta și-a a dus minte de perioada de 6 luni petrecuta la FCSB și regreta ca nu a avut șansa sa demonstreze ca poate face fața…